أظهرت تفاصيل الجسد.. هل عرف المصريون القدماء العباءة السوداء؟

هل عرف المصريون العباءة بشكلها الحالي ومتى وفي أي العصور؟، أسئلة طرحتها «الدستور» على الدكتور شريف شعبان، المحاضر في تاريخ الفن بجامعة القاهرة، مسؤول ملف التنمية الثقافية بوزارة السياحة والآثار.وقال شعبان: "كانت الموضة أمر مهم بالنسبة للمصريين القدماء في حياتهم الدنيا والآخرة، حيث ارتدى كل من النخبة والعامة أنواعًا مختلفة من الملابس بعضها أكثر تفصيلًا من غيرها، اعتمادًا على المناسبة والفترة الزمنية.أضاف:"عرف المصريون القدماء العباءة الحابكة التي تظهر تفاصيل جماليات الجسد، خاصة بالنسبة للنساء فنرى أجمل نموذج لدى الجميلة نفرت زوجة النبيل رع حتب الذي تظهر أناقتها جلية في تمثالها بارع الجمال الموجود بالمتحف المصري بالتحرير، حيث تجلس بجوار زوجها ترتدي الرداء الضيق دون أكمام يغطي العباءة الطويلة الشفافة تدثر به جسمها.تابع "بدأت العباءات والأردية المزينة بالخرز المزخرفة بالجواهر في الظهور أواخر الدولة الوسطى، لكنها أصبحت أكثر شيوعًا في المملكة الحديثة بين الطبقات العليا.أكد: "في بعض مناظر المآدب من مقابر الدولة الحديثة في البر الغربي، خلد الرجال والنساء أنفسهم بارتداء أفضل ملابسهم، ففي المآدب والاحتفالات يرتدي الرجال ثيابًا طويلة شفافة تنزل من كتف واحد لتغطي الصدر العاري وأسفلها النقبة البيضاء - وهو ما كان يرتديه جحوتي إم حب (مقبرة رقم TT45).وفي الأخير قال:"لحسن الحظ لدينا أدلة أثرية لمثل هذه الأكسسوارات فعلى سبيل المثال اكتشف المهندس المعماري إرنستو شافاريللي في مقبرة المعماري خا وزوجته مريت من الدولة الحديثة 26 قميصًا بطول الركبة و17 قميصًا من الكتان الثقيل من أجل الطقس البارد في فصل الشتاء والمزخرف باللوتس المصبوغ باللون الأحمر.