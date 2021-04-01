رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإدارة الأمريكية تدافع عن دعمها لصندوق النقد في مواجهة انتقادات الجمهوريين

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:54 م
صندوق النقد
صندوق النقد
وكالات
طباعة
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، ردا مفصلا على انتقادات الجمهوريين للدعم الأمريكي لقرار زيادة أصول صندوق النقد الدولي، قائلة إن هذه الخطوة ستدعم التعافي الاقتصادي العالمي والأمريكي.

وقالت الوزارة في بيان إن زيادة هذه الأصول المعروفة باسم حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار ستفيد الدول ذات الدخل المنخفض دون أن تفرض أي تكلفة إضافية على الولايات المتحدة.

وأضافت أنه إذا اشترت الولايات المتحدة حقوق السحب الخاصة من أي دولة أخرى، ستحصل الخزانة الأمريكية على فائدة، والتي يمكن أن تغطي أي تطلفة إضافية بالنسبة للولايات المتحدة. كما يمكن للولايات المتحدة رفض شراء حقوق السحب الخاصة من أي دولة تعارض سياساتها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بيان وزارة الخزانة جاء بعد المواجهة بين وزيرة الخزانة الأمريكية والسيناتور الجمهوري جون كيندي أثناء جلسة استماع بالمجلس في الأسبوع الماضي، حيث قال السيناتور إن دافعي الضرائب الأمريكيين سيحتاجون إلى دفع 180 مليار دولار لتمويل هذه الزيادة في أموال صندوق النقد الدولي وأن هذه الأموال ستوجه بشكل مباشر إلى الدول المناوئة للولايات المتحدة مثل الصين وروسيا وفنزويلا.

كما يأتي البيان قبل أيام من انطلاق اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في الأسبوع المقبل.. حيث سيكون موضوع زيادة موارد الصندوق المالية قضية أساسية في المناقشات.

وقال مسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة لن تشتري حقوق سحب خاصة من الدول الخاضعة لعقوبات أمريكية مثل روسيا وفنزويلا وكوبا وسوريا.

موضوعات متعلقة

استمرار حبس 4 متهمين في قضية الاغتصاب الجماعي بـ«فيرمونت»

33 مركزا صحيا بالقاهرة تشارك فى التطعيم بلقاح كورونا «استرازينيكا»

تردد قنوات الأطفال| تردد قناة كراميش الجديد ٢٠٢١ على النايل سات

لحظة اعتقال الأمن لمسلح إرهابى بالحرم المكى (فيديو)


الصور

image description

مصوّر أصحاب الهمم الأربعة: ربنا رزقني بيها

image description

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية

لحظة اعتقال الأمن لمسلح إرهابى بالحرم المكى (فيديو)

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

شروط التقديم في معاهد معاوني الأمن للذكور والإناث

الشرطة الإيطالية تستعيد لوحة سرقها النازيون في فرنسا

موعد أول يوم رمضان 2021 بالميلادي

الأردن يترأس الدورة 41 لتنفيذية لمنظمة «إيسيسكو»

أيام زمان

العالم يكذب في 1 إبريل: الأصل في حكاية الشفاعة للمجانين

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

«سرقت سوارًا ثمينًا».. كيف تسببت مديحة يسري في حبس رجل بسبب كذبة؟

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
قناة السويس فى التاريخ المصرى
مؤمن المحمدي
النسبة والمعدل
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة)
ماجد حبته
مدينة الدواء الجديدة
المزيد

الثقافة

لا أهلاوي ولا زمالكاوي.. أسرار من حياة أحمد خالد توفيق

الدستور تنفرد بنشر «الطريق الطويل» أول رواية مفقودة لـ«واسينى الأعرج»

أجواء احتفالية وكرنفالية في افتتاح زايد للكتاب (صور)

قريبًا.. «خمس زوايا» و«مونتاوك» باللغة العربية