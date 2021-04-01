التحالف العربي يعلن تدمير طائرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

قال التلفزيون الرسمي السعودي، اليوم الخميس، إن قوات التحالف أحبطت هجوما بطائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما جماعة الحوثيون باليمن صوب مدينة خميس مشيط جنوب المملكة، حسبما نقلت وكالة "رويترز".وكانت قوات التحالف أعلنت في وقت سابق من اليوم عن إحباط هجوم صاروخي كانت الجماعة تخطط لتنفيذه في جبهة محافظة مأرب.ويأتي ذلك على خلفية تكثيف الحوثيين في الأسابيع الأخيرة هجماتهم على مواقع في عمق الأراضي السعودية.وقبل أسبوع، أعلنت السعودية مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار تحت مراقبة الأمم المتحدة، لكن الحوثيين كثفوا هجماتهم.