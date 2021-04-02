«التعليم» توجه المديريات بالاستعداد لامتحانات أبريل

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة أصدرت للمديريات التعليمية تعليمات بالاستعداد للامتحانات الشهرية الخاصة بشهر أبريل.وأضافت المصادر، أنه من خلال غرفة عمليات يتم متابعة المديريات والعمل على وضع الامتحانات الشهرية المجمعة البديلة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.وقالت المصادر، إنه يوجد حالة رضا من الطلاب عن الامتحانات الشهرية المجمعة وأنها أسهل وأبسط من الامتحانات المفردة كل مادة على حدا، مشيرًا إلى أن حالة الرضا جاءت ضمن تقارير عمل على إعدادها المركز القومي للامتحانات.في سياق متصل أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسب حضور الطلاب في امتحانات شهر مارس لصفوف النقل (من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي)، والتي أجريت في الفترة من 29 وإلى 31 مارس 2021.وجاءت نسبة حضور طلاب الصف الرابع الابتدائي 96.44%، بينما جاءت نسبة حضور طلاب الصف الخامس الابتدائي 96.59%، في حين سجل طلاب الصف الصف السادس الابتدائي نسبة حضور 97.07%.وبالنسبة لطلاب الصف الأول الإعدادي جاءت نسبة الحضور 95.89%، بينما سجلت نسبة حضور طلاب الصف الثاني الإعدادي 96.22%.