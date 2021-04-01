الروائي محمد طارق: خطاب «إعجاب» كاد يُورطني في جريمة سرقة

تحدث الروائي محمد طارق عن الكذب في حياته، وكيف أن كذبة كادت تتسبب في عقاب لولد غيره.قال محمد طارق:"كنت في المرحلة الابتدائية معجبًا ببنت وأردت أن أكتب لها خطاب يعبر عن محبتي لها، وكانت الوسيلة الشائعة في ذلك الوقت هي الكتابة على كروت المعايدة الصغيرة".وأضاف "طارق"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور":"وبالفعل كتبت خطابًا على كارت معايدة عليه صورة للفنان راغب علامة، بأسلوب طفولي جدًا بحكم مرحلتي السنية وقتها، وفي اليوم التالي رحت أخطط كيف أجعلها تقرأ الخطاب. وتوصلت إلى أن أضعه في حقيبتها فتراه في بيتها وتقرأه، وبالفعل نفذت الخطة".وتابع: "ووضعت الخطاب في حقيبتها، ولكن لسوء حظي سرقت من البنت أدواتها المدرسية، وفتشت المشرفة حقيبتها لتكتشف الخطاب، وكان وجود الخطاب في الحقيبة دليل على أن من وضعه هو من سرق أدواتها".وأكمل:"وسألت المعلمة عن من وضع الخطاب والذي هو في نفس الوقت سرق الأدوات، وطلبت أن نكتب حتى تتبين من الخط صاحب الخطاب، وهداني تفكيري لتغيير خطي، وكان أن شكت المدرسة في ولد غيري كان خطه يشبه خطي الذي كتبته على ظهر كارت المعايدة، وطلبت استدعاء ولي أمر الولد، وبعد يومين اكتشوا أن الولد لم يسرق ولم يعاقب، ومر الموقف بسلام، وكانت هذه هي أتعس كذبة كذبتها في حياتي".