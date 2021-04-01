القبطان شكشوك: «مأخدناش إجازات.. ورجال الهيئة لا يعرفون المستحيل» (فيديو)

قال القبطان مصطفى شكشوك، قبطان قاطرة «باسم 2»، إنه كان يعمل قبل جنوح السفينة «إيفر جيفن» في الميناء، مضيفا «بعدها أخذنا ملحقات القاطرة مشهور – أكبر قاطرة في الشرق الأوسط - واتجهنا لموقع جنوح السفينة بالكيلو 151 ترقيم قناة السويس».وأضاف القبطان مصطفى شكشوك في تصريحات لـ«الدستور»: «لا يوجد مستحيل في الهيئة، فرجالها يقومون بمهامهم على أكمل وجه دون ملل أو كلل، فنحن نعمل من أجل مصر ونسعى لإنقاذ الموقف، فلم يتكاسل أحد، ففي حالة طلب من شخص التوقف المؤقت عن العمل للحصول على راحة كان يرفض، ويطلب أن يتم تكليفه بشىء آخر، نسينا كل حاجة من أجل تعويم السفينة.. لا يمكننا أن نفكر في شيئ غيرها».وتابع: «رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي ووجود الفريق أسامة ربيع بشكل مستمر كنا يؤكد ثقتهما بنا، ويمدنا بالطاقة لإجراء مزيد من الأعمال دون تفكير، فهم بمثابة دافع لنا».