موعد أذان صلاة الفجر الجمعة 2-4-2021 فى القاهرة والمحافظات

موعد أذان صلاة الفجر اليوم الجمعة في القاهرة والمحافظات 2-4-2021





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- موعد صلاة الفجر في محافظة بورسعيد، اليوم، في توقيت 4:09 ص. - موعد صلاة الفجر في محافظة بورسعيد، اليوم، في توقيت 4:09 ص.

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