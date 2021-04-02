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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

موعد أذان صلاة الفجر الجمعة 2-4-2021 فى القاهرة والمحافظات

الجمعة 02/أبريل/2021 - 04:50 ص
جريدة الدستور
الدستور
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن موعد أذان صلاة الفجر، اليوم الجمعة، في القاهرة والمحافظات 2-4-2021، ونستعرض لكم موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة، وتمثل مواعيد الصلاة أحد اهتمامات القارى المصرى والعربي يوميا، على مؤشر البحث جوجل.

ويضم التقرير كافة مواعيد صلاة الفجر، في العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وفقا لآخر التحديثات، بحسب دار الافتاء المصرية.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم الجمعة في القاهرة والمحافظات 2-4-2021


- موعد صلاة الفجر في محافظة القاهرة، اليوم، في توقيت 4:15 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة الإسكندرية، اليوم، في توقيت 4:19 ص.

- موعد صلاة الفجر في طنطا، اليوم، في توقيت 4:15 ص.

- موعد صلاة الفجر في المنصورة، اليوم، في توقيت 4:13 ص.

- موعد صلاة الفجر في الزقازيق، اليوم، في توقيت 4:13 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة أسيوط، اليوم، في توقيت 4:20 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة سوهاج، اليوم، في توقيت 4:18 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة بنى سويف، اليوم، في توقيت 4:17 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة المنيا، اليوم، في توقيت 4:20 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة قنا، اليوم، في توقيت 4:15 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة مطروح، اليوم، في توقيت 4:29 ص.

- موعد صلاة الفجر في الغردقة، اليوم، في توقيت 4:09 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة الإسماعيلية، اليوم، في توقيت 4:10 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة دمياط، اليوم، في توقيت 4:11 ص.

- موعد صلاة الفجر في شرم الشيخ، اليوم، في توقيت 4:06 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة الأقصر، اليوم، في توقيت 4:15 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة الفيوم، اليوم، في توقيت 4:18 ص.

- موعد صلاة الفجر في شلاتين، اليوم، في توقيت 4:07 ص.

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- موعد صلاة الفجر في محافظة بورسعيد، اليوم، في توقيت 4:09 ص.

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