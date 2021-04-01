خبير: تصدير العقارات يحتاج لخطة بين القطاع الحكومي والخاص

قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن تصدير العقارات يعد أهم عوامل جذب استثمارات أجنبية للقطاع من خلال عملية الشراء بمعنى أنه يتم الترويج لقطاع العقارات في مصر فتحدث حالة من الترويج الخارجي بحيث يتم توسيع ملكية الأجانب للعقارات في المدن والمناطق السياحية الجديدة، ما يعني أنك قمت بتصدير العقار للخارج.أضاف الشافعي، لـ«الدستور» أن عمليه الترويج لتصدير العقارات تحتاج إلى خطة مدروسة بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل الترويج للمرفق الحيوي وكافة التطورات التي شهدتها قطاع العقارات والبنية التحتية وشبكة الطرق والأنفاق ووسائل المواصلات الحديثة، لأن كل هذا يخلق حالة من الجذب للمشترين الأجانب لقطاع العقارات.وأكد الخبير الاقتصادي أن القضية تحتاج ترويج أكبر على وسائل التواصل واستهداف الخليج والدول العربية لجذب مشترين للعقارات في مصر، خاصة أن القطاع يشهد طفرة كبيرة آخر 5 سنوات.أشار إلى أن الملاحظ لملف العقارات في البلاد يعلم جيدًا أن ملكية الأجانب للعقارات ارتفعت بصورة كبيرة منذ 2016 وحتى الآن، مع استمرار تدشين المدن الجديدة والعاصمة الإدارية والعلمين ومدينة المنصورة وغيرها من المدن الحديثة التي تعتبر نواة لثروة عقارية في البلاد.