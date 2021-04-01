«القوى العاملة» تعلن 2000 فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 2000 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات الأمن والحراسة بالقاهرة، براتب يتراوح من 2000 جنيه، وحتى 2400 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 2000 فرد أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، أو متوسط، وألا يزيد عمره علي 45 سنة.وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 23 أ عمارات العبور، صلاح سالم، القاهرة، والتواصل مع المدير المسئول لواء أحمد محمد رشدي.