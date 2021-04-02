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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 2 أبريل 2021

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:34 ص
الأبراج
الأبراج
غادة موسى
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تتحرّك عجلة العمل أو الارتباطات بوضوح، ولن تتململ من عجزك عن استخلاص النتائج.
عاطفيًا: لن تشكو برودة مشاعر الحبيب تجاهك أو عدم اكتراثه لتلبية مطالبك.
صحيًا: حيويتك ونشاطك يوقعانك أحيانًا في توترات عصبية لن تؤثر فيك.

الثور
مهنيًا: ثمة من يحاول تشويه صورتك في مجالك، مع أن نتائج أعمالك الجدية تظهر قريبًا.
عاطفيًا: لا تنكر الحقيقة فأنت لا تستطيع الابتعاد عن الشريك بسبب التفاهم التام بينكما على العناوين العريضة لعلاقتكما.
صحيًا: يعدك هذا اليوم بالحظ الرائع على الصعيد الصحي، فينعكس ذلك ايجابًا على نفسيتك.

الجوزاء
مهنيًا: خطوات مهمة وقرارات حاسمة قيد التنفيذ، لكن ذلك لا يعني القيام بخطوات عشوائية وغير مدروسة.
عاطفيًا: حين يخطئ الشريك عليك أن تظهر له أخطاءه، وفي حال عدم القيام بذلك قد يقع في الخطأ مجددًا.
صحيًا: أنت مقتنع تمامًا بما تقوم به على صعيد المحافظة على صحتك؟ إذن استمر في ذلك.

السرطان
مهنيًا: النجاح الجديد يتطلب عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات مع بعض الزملاء الذين يؤدون دورًا في خياراتك المهنية.
عاطفيًا: الدعم المطلوب من الشريك يكون متوافرًا، لكن عليك أن تكون أكثر واقعية وتعتمد على نفسك في الدرجة الأولى.
صحيًا: الإسراف في الطعام قد يسبب اضطرابات في الدورة الدموية: الكبد والكليتان.

الأسد
مهنيًا: تنشط كثيرًا هذا اليوم على مستوى التواصل وتبادل المعلومات، قد تقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء.
عاطفيًا: الصبر هو من أبرز صفاتك، وهذا يجعلك أكثر قربًا من الحبيب ومثالًا يحتذى في هذا المجال.
صحيًا: لا تستغرب إذا شعرت بألم في المعدة فعصبيتك ستسبب اضطرابات جلدية ترافقها حكة.

العذراء
مهنيًا: لا تتسرع في الحكم على الآخرين إذا لم تكن متأكدًا، فقد تجد نفسك في مواجهة مع الشخص غير المعني بالمواجهة.
عاطفيًا: الشريك يفرحك باقتراحاته، فيطمئن بالك ويساعدك على تجاوز الأمور التي كنت تخشى مجرّد ذكرها.
صحيًا: صحتك جيّدة وذلك يعود إلى قوة إرادتك وعزمك على السيطرة على أوضاعك بشكل جيّد.

الميزان
مهنيًا: ترتاح إلى حسم أمر في مصلحتك، ومصادر السعادة تبدو متعدّدة وتدعوك إلى الإفادة من الظروف المؤاتية.
عاطفيًا: لا تستغرب ظهور تباين في الآراء واحتدام بعض النقاشات، أنت معرّض لارتكاب الهفوات وتوسيع المسافة بينك وبين الشريك.
صحيًا: لا تيأس بل تابع العلاجات الصحية التي بدأتها، النتائج تظهر تباعًا.

العقرب
مهنيًا: أجواء مريحة هذا اليوم وتتخلص من الضغوط في العمل وتمضي يومًا موفقًا.
عاطفيًا: ابتعد قدر الإمكان عن المواجهة المنفعلة مع الشريك، وخصوصًا إذا كان موقفك ضعيفًا، وحاول ترميم الوضع بهدوء.
صحيًا: تصاب ببعض الإرهاق الذي يضعف أعصابك ويبقيك في حالة من التوتر.

القوس
مهنيًا: لا تخف من التعبير عن رأيك جهارًا إذا كنت مقتنعًا به، الخطأ لن يكون مكلفًا ويكون سهلًا عليك حل الأمور العالقة.
عاطفيًا: عليك اليوم قبل الغد مصارحة الشريك بما تفكر فيه، الصراحة تعبّد الطريق أمامك نحو خطوات مستقبلية.
صحيًا: الحساسية التي تصيبك سنويًا في مثل هذه الأيام لن تكون قوية بسبب قوة مناعتك.

الجدي
مهنيًا: كُن حذرًا يتطلب الوضع منك التروّي وعدم رمي مكتسباتك في القاع.
عاطفيًا: تختفي جميع الضغوط وتزول المشاكل، ويبدو هذا اليوم مشجّعًا ويحمل تغييرًا جميلًا.
صحيًا: تهتم بشؤون صحية وعائلية، ربما تقضي الوقت تخطّط وتغير في البرامج وتعالج بعض التفاصيل.

الدلو
مهنيًا: حاول التنويع في أسلوب تعاطيك مع الزملاء، فهذا من شأنه أن يقرّبهم منك ويبعد الخلل في العلاقة.
عاطفيًا: التصرف بمزاجية مع الشريك يدفعه إلى الابتعاد عنك وتجنّبك تدريجيًا، حاول تحسين تصرّفاتك معه.
صحيًا: على الرغم من حيويتك فإن حياتك المهنية قد تحثك على استجماع قواك والاعتناء بنفسك أكثر فأكثر.

الحوت
مهنيًا: عليك أن تعيد النظر في بعض توجهاتك ولا سيما تلك التي تراودك شكوك حولها.
عاطفيًا: الحظ يبتسم للعازبين فيلتقون الشخص الأنسب من الجنس الآخر، ويرتبطون سريعًا.
صحيًا: انتبه من كثرة التنقلات المرهقة، ولا تحاول القيام بأكثر مما هو مطلوب منك.

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