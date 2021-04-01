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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إغلاق خط السكة الحديد بين العاصمة الألمانية وهانوفر بسبب حادث تصادم

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:23 م
السكة الحديد
السكة الحديد
وكالات
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أعلنت متحدثة باسم شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان)، اليوم الخميس، تأخر الرحلات على الطريق بين العاصمة برلين ومدينة هانوفر بما يتراوح بين 50 و70 دقيقة بسبب غلق هذا الخط إثر حادث تصادم قاطرتين في مدينة فولفسبورج.

وأشارت المتحدثة إلى تحويل مسار قطارات الرحلات البعيدة، لافتة إلى انها ستتوقف في مدينة براونشفايج بدلا من فولفسبورج.

وكانت الشركة قد توقعت أن تستمر تأخيرات رحلات القطارات البعيدة طوال يوم الخميس، وأن تتأخر أيضا قطارات الرحلات الإقليمية والقريبة لكن بمدة تقارب 20 دقيقة.

كانت قاطرة اصطدمت بقاطرة قطار بضائع في محطة فالرسليبن في مدينة فولفسبورج مساء أمس الأربعاء وذلك حسبما أعلن متحدث باسم الشرطة الاتحادية، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

وذكر المتحدث أن من المتوقع استمرار أعمال انتشال القاطرتين لما بعد عيد القيامة كما قال إنه يجب التحقيق لمعرفة من أو ما الذي أدى إلى وقوع الحادث وأعلن عن بدء إجراءات التحقيق.

ولم تعلن (دويتشه بان) المسؤولة عن أعمال إزالة العراقيل من على الخطوط الحديدية، عن توقعات محددة لمدة غلق الخط الحديدي.

وتوقعت الشرطة الاتحادية أن تصل قيمة الأضرار المادية الناجمة عن الحادث إلى مئات آلاف اليورو، وقالت إنه لا يزال يجري التحقيق لمعرفة ما إذا كان سبب الحادث عيبا فنيا أو خطأ بشريا.

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