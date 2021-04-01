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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«التنسيقية» تنجح في إنقاذ عمال سماد طلخا من شبح التصفية

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:33 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
إسلام نصير - محمد الشريف
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نجحت جهود محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إنقاذ عمال مصنع سماد طلخا من شبح التصفية بتبني النائب القضية ومتابعتها باهتمام بالغ، مدفوعًا بحرصه على العمال وحقوقهم وعلى هذه الصناعة الوطنية المهمة.

وأعلن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، في بيان الخميس، الاستقرار على تطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في موقعها الحالي بمدينة طلخا بالدقهلية.

وتقدم النائب محمد إسماعيل بطلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال في 14 فبراير 2021 مدعم بالمستندات التى تؤكد إمكانية تطوير المصنع بشأن القرار المفاجئ من الجمعية غير العادية بنقل وحدات مصانع شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية إلى موقع شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بالسويس فبراير الماضي، وذلك بعد لقاءات وجلسات عديدة مع عمال المصنع بمجلس النواب، وإرفاق المستندات الدالة على إمكانية تطوير المصنع في مكانه.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب انحيازها الكامل لعمال مصر، يد الدولة العفية في مسيرة التنمية والنهوض بالصناعة الوطنية.

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