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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ضبط محاولتى تهريب كمية من مخدر الماريجوانا والشيش الإلكترونية بمطار القاهرة

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:56 م
مخدر الماريجوانا
مخدر الماريجوانا
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتى تهريب كمية من مخدر الماريجوانا، وعدد من الشيش الإلكترونية بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات.

وكانت المحاولة الأولى بالإدارة الرابعة برئاسة أحمد عبدالهادي مدير الجمرك، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة الإيطالية القادمة من روما اشتبه عبد السلام عادل مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب أوروبي من أصل مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء أو بضائع مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وبالعرض على أحمد عبد الهادي مدير إدارة الجمرك، قرر تكليف أحمد فيصل أبو عريضة مدير الحركة المشرف على صالة الوصول وعبد الرحمن محمود إبراهيم الصياد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 85 جراما من مخدر الماريجوانا مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وكانت المحاولة الثانية بالإدارة الأولى برئاسة أحمد عبد الفتاح طه مدير الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران الاتحاد الرحلة القادمة من أبو ظبي استوقف وليد صبري رئيس قسم اللجنة الجمركية راكب آسيوى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أو بضائع مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وبالعرض على أحمد عبدالفتاح طه مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من أسماء عزمي مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 30 شيشة إلكترونية.

وقرر الدكتور ماجد موسى مدير عام جمرك الركاب بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 32 و33 لسنة 2021.

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