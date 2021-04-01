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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فابريكا تقدم أول عرض ميوزيكال مصري على مسرح الزمالك

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:00 م
عرض ميوزيكال
عرض ميوزيكال
حسن أمين - تصوير: محمود عبد الناصر
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خطفت فرقة فابريكا جمهورها بالقاهرة في رحلة لملكات مسرحيات برودواي العالمية في أولى حفلاتها الغنائية على مسرح الزمالك.

وأمتعت فابريكا الحضور الذين ملأوا المسرح بالكامل من مختلف الأعمار بين الكبار والعائلات والأطفال بتوليفة غنائية من روائع المسرحيات الغنائية العالمية، تمت ترجمتها بشكل خاص على طريقة فابريكا إلى اللهجة المصرية لأول مرة في مصر، مثل "البؤساء" و"شريك" و"في الغابة" و"آناستازيا"، في أول عرض "ميوزيكال" مسرحي مصري لأعمال مسرح "برودواي" العالمي.

وقدمت الفرقة تجسيدًا غنائيًا واستعراضيًا لعروض برودواي بالاستعانة بفريق عمل كبير من المطربين والممثلين بأكثر من 25 فنانًا، في حفل غنائي يعد الأكبر للفرقة في القاهرة استمر لأكثر من ساعتين، ضم في جعبته أكثر من 25 أغنية استعراضية، مزجت فيها بين روائع الطرب والغناء الغربي مع المتعة البصرية في تجسيد العروض المسرحية بشكل حي.

وتمتد رحلة فابريكا الموسيقية لقرابة 10 سنوات، وضع ححر أساسها الدكتورة نيفين علوبة والمخرج الأوبرالي محمد أبو الخير، كأول مؤسسة مصرية مستقلة متخصصة في المسرح الغنائي، وعالم الأوبرا وبرودواي وإعادة تقديم أشهر الأعمال المسرحية الغنائية العالمية للجمهور المصري والعربي بشكل ملفت ومميز، بالاتكال على مواهب صاعدة من الشباب والأطفال.

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