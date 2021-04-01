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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: مدينة الدواء تحقق فوائد بالجملة للدولة والمواطن

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:45 م
مدينة الدواء
مدينة الدواء
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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قال أحمد حته، عضو مجلس النواب، إن مدينة الدواء التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، تعد من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، ما يعد إنجازًا جديدا يحسب للرئيس والدولة المصرية، كما يحقق فوائد بالجملة للدولة والمواطنين خاصة محدودي الدخل.

أشار حته، في تصريحات اليوم إلى فوائد مدينة الدواء متمثلة في إنتاج كميات كبيرة من الدواء تكفي الاستهلاك المحلي ويحقق فائض للتصدير، مواجهة أزمة نواقص الأدوية، دعم وتطوير صناعة الدواء، وإتاحة الأدوية للمواطنين بجودة أعلى وتكلفة منخفضة.

وأكد عضو النواب أن المدينة تعود بالفائدة على الدولة أيضًا، من خلال منع الممارسات احتكارية وضبط أسعار الدواء، بجانب تحويل مصر إلى مركز إقليمي يجذب كبري الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات، الأمر الذي يوفر عائدا إضافيا للاقتصاد المصري.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بالقليوبية، والتي تعد من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط على مساحة 180 ألف متر مربع، مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء.

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