لا أهلاوي ولا زمالكاوي.. أسرار من حياة أحمد خالد توفيق

لم يكن خالد توفيق له أي ميول رياضية، حتى إن حصة الألعاب في صغره كان يقضيها جالسًا على الأرض بينما كان أقرانه يلعبون الكرة، لذلك لم ينتبه إلى تشجيع الأهلي أو الزمالك أو حتى أي من الدوريات الأوروبية أو كأس العالم.بخلاف كرة القدم، لم يكن لأحمد خالد توفيق اهتمام بأي رياضة على الإطلاق، حتى إن زملاءه قرروا فيما بينهم وهم أبهج أديب وهاني أسعد أن يعلماه ركوب الدراجة، بالفعل حاولا معه مرات كثيرة، لكنه لم يقبل أن يتعلمها أو أن يركبها من الأساس.كما أن صديقه أبهج كانت لديهم "طرابيزة" تنس طاولة وعبثا حاولوا أن يعلموه، لكنه لم يقبل أن يلعبها أبدا.