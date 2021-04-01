غطّاس أصيب أثناء تعويم «إيفر جيفن»: «كنا في مهمة وطنية» (فيديو)

قال محمود فاروق جبر غطاس بهئية قناة السويس، أصيب في عملية تعويم السفينة «إيفر جيفن» إن دوره كان العمل أمام السفينة لتحديد النقاط التي ستعمل الكراكات على تعميقها، وأثناء خروجه من الغطس، حدث انهيار أسفل السفينة لكن شدة التيار دفعته على الستاير الحديدية وتمكن من تفاديها بيديه ما تسبب في إصابته بخلع في الكتف وقطع في الوتر.وأضاف «فاروق»: «بتأخري بعد حدوث الانهيار شعر زملائي بالخوف عليا مما دفعهم للنزول لإنقاذي، والعملية التي شاركت فيها شبه انتحارية إلا أنه وقت غلق قناة السويس، لم يخطر ببالنا أي شوء سوى إعادة تشغيل شريان الحياة الاقتصادي من أجل مصر، فلا يمكننا أن نتراجع عن أي مهمة وطنية، فهذا ما تربينا عليه في هيئة قناة السويس، فلا نشعر بالخوف ولا تردد في أي مهمة مهما كانت صعوبتها أو عواقبها، فلمصر نضحي بكل شئ».وأوضح أن إصابته كانت قبل يومين من تعويم السفينة، مضيفا «فرحة التعويم نستني إصابتي وشعرت بخلع كتفي لكن المهم بالنسبالي قناة السويس وفي حالة مطالبهم بوجود غطاسين للمشاركة مرة آخرى كنت سأشارك مرى آخرى رغم إصابتي، فهي مهمة وطنية سنشارك فيها مهما كانت إصابتنا والتضحيات التي تقدمها».وأضاف أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت تصلنا بشكل مستمر وكانت عامل محفز لينا، مؤكدا بذلنا قصاري جدهنا للتوضيح للعالم أن رجال هيئة قناة السويس قادرين على كل شئ، فنحن نملك كفاءات عالية جدًا فعملنا في قناة السويس هو خدمة لاتقل عن ضباط الجيش والشرطة، فلا يمكننا التخاذل في العمل.