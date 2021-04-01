محمد محسن يغرد معتزلًا الفن: «هفتح محل عجل»

أعلن الفنان الشاب محمد محسن اعتزاله الفن بشكل ساخر عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة (تويتر)، قائلًا: "‏قررت اعتزال الفن، وهفتح محل تأجير عَجَل وكل ‎كدبة إبريل وأنتم طيبين".طرح محسن مؤخرًا كليب أغنيته الجديدة "النسيان" عبر قناته على يوتيوب وهى من كلمات أحمد المالكى، ألحان وتوزيع وميكس خالد عز، مدير تصوير عمر صلاح، إخراج حسام حامد.