ضبط محاولة تهريب 3 طائرات تنصت وتجسس بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب 3 طائرات تنصت وتجسس.ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة طائرة شركة خطوط الطيران مصر للطيران القادمة من دبى اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة مصرية قادمة من الإمارات.وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجابت بالنفى.وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة من تفتيش الحقائب أحمد صبرى مأمور تفتيش الركاب لتفتيش حقائبها تحت إشراف أحمد عمر مشرف الصالة ودينا حسن لتفتيشها ذاتيا فتبين وجود 3 طائرات تنصت وتجسس مخبأة على جسم الراكبة.وقرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 50 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.