إبراهيم عيسى يحصل على لقاح كورونا: لا أعاني من آثار جانبية

كشف الإعلامى إبراهيم عيسى عن خضوعه للتطعيم بالجرعة الأولى من لقاح "سينوفارم" ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تلقى اللقاح في مستشفى زايد التخصصي، وأنه لم يعان من أي آثار جانبية.أضاف عيسى خلال حديثه ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع على "القاهرة والناس" أنه على المواطنين المبادرة سرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح كورونا، موضحًا أن الحماية تأتي من حصول نسبة كبيرة من المجتمع المصري تُقدر بـ75%.أوضح عيسى أن جرعات لقاح كورونا هى جرعات صحة وشفاء للمصريين ويجب الامتثال لها، مؤكدًا أن وزارة الصحة تستجيب بطريقة سريعة لكل مَن يتقدم بطلب للحصول على اللقاح، حيث إنه من الممكن أن يحصل المتقدم على لقاح بعد يوم واحد من التسجيل على موقع الوزارة.