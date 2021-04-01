«العلوم الصحية»: مصر تمتلك أقوى قطاع للطب الوقائي بالمنطقة

قال نقيب العلوم الصحية أحمد السيد الدبيكي، إن مصر تمتلك أقوى قطاع للطب الوقائي في المنطقة العربية، وفي وزارة الصحة أكثر العناصر البشرية خبرة في نظام الترصد والوبائيات.وبمناسبة نجاح الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال مارس ٢٠٢١، أثنى الدبيكي على الجهود التي ترأسها الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، خلال الحملة القومية، حيث أدار منظومة الطب الوقائي بحكمة في ظل احتياج أزمة كورونا، تزامنا مع حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.كما أكد هيثم محمد السبع، عضو مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية، رئيس لجنة المراقبين الصحيين بالنقابة، قيام المراقبين تحت قيادة الدكتور علاء عيد، بجهد كبير خلال الحملة، وخاصة فيما يتعلق بإحكام السيطرة، وحماية الشعب المصرى من انتشار الأمراض الوبائية، وتعزيز دور الطب الوقائي للتصدي للجائحة العالمية كوفيد ١٩، وكذلك الأمراض الوبائية.وشارك المراقبون الصحيون القائمون في تجهيز وإعداد خطط الحملة القومية لشلل الأطفال، وبدور ميدانى نشط، من الإشراف ومتابعة فرق التطعيم، وتحقيق المستهدف منه وهو ١٦.٧ ملايين طفل مصريين وغير مصريين.