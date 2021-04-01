مكونات وطريقة عمل «البوريتو»

تعد "البوريتو" من الوجبات السريعة والغريبة التي ربما تسمعها لأول مرة، لكنك ستستمع بمذاقها بالتأكيد، كل ما تحتاجه هو بعض المكونات البسيطة من صدور الدجاج.ـ المكونات:صدور دجاجدوريتوسأرز باسمتىفلفل رومي ألوانذرةفاصوليا حمراءبصل أخضرهالبينوكريمة حامضيةـ الطريقة:قومي بتتبيل صدور الدجاج ثم قومي بتشويحها في مقلاه ساخنة.بعد نضجها اتركيها لتستريح قليلا ثم قومي بتقطيعها.في مقلاه ساخنة قومي بإضافة الماء الساخن والملح ثم ضيفي الأرز البسمتي وتركيه حتي ينضج.باقي المكونات الأخري قومي بتقطعيها.في بولة ضعي الخس ثم ضيفي فوقة الارز في جهه ثم ضيفي الفلفل الألوان والفاصوليا الحمراء والذرة وجميع المكونات الأخرى.ثم قومي بوضع الكريمة الحامضية والهالبينو.