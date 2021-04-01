إصابة الفنانة أمل رزق بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة أمل رزق إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).كانت أمل قد أعلنت إصابتها بكوفيد-19 عبر حسابها بموقع فيسبوك قائلة: "يارب قويني واشفيني".وكشفت مصادر لـ"الدستور" أن أمل رزق أصيبت منذ أيام بأعراض الفيروس ولجأت لإجراء مسحة لمعرفة تفاصيل حالتها بعد علمها بإيجابية المسحة التي أجرتها، إلا أن حالتها الصحية استقرت وتخضع للعلاج وفقا للبروتوكول المتبع.