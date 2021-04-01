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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النفط يغلق مرتفعًا أكثر من دولارين رغم تخفيف خفض أوبك+

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:30 م
النفط
النفط
وكالات
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أغلقت أسعار النفط مرتفعة أكثر من دولارين، اليوم الخميس، رغم أنباء توصل أوبك+ إلى اتفاق للتخفيف التدريجي لتخفيضات الإنتاج بدءا من مايو.

ارتفع خام برنت 2.12 دولار بما يعادل 3.4 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 64.86 دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكي 2.29 دولار أو 3.9 بالمئة ليغلق على 61.45 دولار.

اتفقت أوبك+، المكونة من منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين حلفاء، على تخفيف قيود الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يوميا في مايو ومثلها في يونيو ثم 400 ألف برميل يوميا في يوليو.

وقال بوب يوجر، مدير عقود الطاقة في ميزوهو، "المفارقة أن السوق ابتلعت قصة أوبك+ عن الطلب الذي سيزيد والبراميل الضرورية، رغم دعوات أوبك المتكررة لتوخي الحذر لأيام قبل الاجتماع."

وبموجب اتفاق اليوم، تصبح تخفيضات أوبك+ المطبقة أعلى قليلا فحسب من 6.5 مليون برميل يوميا من مايو أيار. كانت التخفيضات قبل ذلك حوالي سبعة ملايين برميل يوميا، إضافة إلى مليون برميل أخرى تطوعت السعودية بتقليصها من إنتاجها.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه في جالينا بولاية إلينوي، "تولي أوبك+ على ما يبدو أهمية كبيرة للتقدم الكبير على صعيد التطعيمات في مناطق مستهلكة رئيسية مثل الولايات المتحدة وأجزاء من آسيا".

وخلال الاجتماع، قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إنه يتوقع نمو الطلب العالمي على النفط ما بين خمسة ملايين و5.5 مليون برميل يوميا هذا العام.

وقال ريتربوش: "تعول المجموعة فيما يبدو على تحسن موسمي للطلب أقوى من المعتاد".

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