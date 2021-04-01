نيابة دراو تصرح بدفن شاب عثر على جثته بمصرف في أسوان

قررت النيابة العامة بمدينة دراو التابعة لمحافظة أسوان، اليوم، التصريح بدفن الشاب المتوفي في ظروف غامضة إثر العثور على جثته بعد 12 يومًا من تغيبه، ملقاة داخل مصرف بنجع الغابة بقرية دار السلام بنفس المركز.تلقى مركز شرطة دراو إخطارًا يفيد بالعثور على جثة شاب يدعى «محمد.خ.ح» يبلغ من العمر ٢٥ عامًا ملقاة داخل مصرف بنجع الغابة بقرية دار السلام بنفس المركز، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.يذكر أن كان حررت أسرة الشاب المتوفي محضزًا بتغيببه منذ حوالي 10 أيام برقم 813‪ لسنه 202‪1 إداري دراو.