أميرة ملش تكتب: ما وراء الجنوح

كنت أعلم، علم اليقين، أن السفينة العملاقة «إيفر جيفين» ستتحرك أجلًا أو عاجلًا.. بمساعدات أو دونها.. وبالفعل تحركت بسواعد مصرية خالصة.. ولكن منذ بداية الأزمة وأنا أرى شيئًا آخر بعيدًا.. ربما فى خضم الأحداث لا يتاح المجال كثيرًا لمروره على البال، وهو أهميتنا الكبرى، لأننا نملك قناة السويس التى تستطيع أن تغلق وتفتح أبوابها للعالم، صحيح أنها شأن عالمى كما هى شأن مصرى، ولكنها صناعة مصرية وتقع بالأراضى المصرية ومن يُغلق ويفتح ويُسيّر ويُوقف مصريون.

فهى الورقة الأهم التى تقع فى أيدينا من بين أوراق كثيرة مهمة، وإن كان غيرنا يملك البترول، وغيرهم يملكون السلاح، وآخرون يمتلكون المال، فإن مصر تمتلك قناة السويس أهم مجرى ملاحى عالمى وشريان الحياة بالنسبة لحركة التجارة العالمية.. وعلى مر التاريخ حاول كثيرون حفر قنوات تصل بين قارات وبحار ومحيطات العالم لتكون بديلة عن القناة ولم تفلح أى من هذه المحاولات، حفر القنوات سهل وقد أصبح العالم أكثر تطورًا ويمتلك كل الإمكانات التكنولوجية والمادية والبشرية، ولكن الموقع الجغرافى والاستراتيجى ليس سهلًا أبدًا، بل لا يوجد عند أحد، وهذا الموقع من نعم الله الكثيرة على مصر، وهو ما يميز قناة السويس ويجعلها متفردة لا بديل عنها.

موقع قناة السويس، والذى رسخ لهذه الحقيقة منذ إنشائها، يعد موقعًا استراتيجيًا مهمًا يربط بين عالمين بدولهم وأراضيهم وبحارهم ومحيطاتهم، وكأنه فى قلب الكرة الأرضية يربط دول العالم جميعها ببعضها بعضًا، لذلك لم يحظَ أى ممر عالمى بمثل ما تحظى به قناة السويس من أهمية وفائدة كبرى لا غنى عنها.. وهو ما جعل مصر دائمًا فى مرمى أهداف الطامعين، وفى مقدمة ما كانت تسعى له الدول الإمبريالية الكبرى، فيما مضى، للسيطرة على القناة.

ومن يريد أن يعرف أهمية مصر فعليه بالتأمل فى الحال الذى وصلت إليه الدول الكبرى خلال أسبوع الغلق بسبب جنوح «إيفر جيفين»، وما أصاب العالم من ارتباك وخوف وترقب، وعرض مساعدات لا ينتهى لتحريكها.. والتى رحبت بها مصر ولكنها لم تستعن بأى منها.

وعامت السفينة بعد نجاح المهندسين والعمال المصريين فقط فى تعويمها دون أى مساعدات خارجية، سواء من دول صديقة أو دول حركتها المصلحة وأخرى كان دافعها الشماتة، لنثبت للعالم كله من جديد أننا قادرون على عمل أشياء كثيرة صعبة وتبدو مستحيلة، قد لا نملك الإمكانات المادية والتكنولوجية التى يملكها غيرنا، ولكننا نملك الإرادة والتصميم والعقول الناضجة.

حررنا السفينة العالقة فى قناة السويس، كما حررنا قناة السويس نفسها من قبل، فى وقت كان العالم أجمع يرى فينا الضعف ويستخف بنا، لذلك فإنه على مر التاريخ المصرى شخصية صادمة وفجائية، لا تتوقع تصرفاته، قد يبدو هادئًا ساكنًا مستسلمًا، ولكن فى قلبه يشتعل الغضب ويحركه فى لحظة، ليفعل دائمًا ما لا يتوقعه الغير، ويهب فجأة من مكانه ويعمل المستحيل، منذ فجر التاريخ الحضارة الفرعونية وحتى وقتنا هذا والمصريون يفعلون ذلك.

ولكنى أعتقد أن العالم كله كان بحاجة ليتذكر أهمية مصر الكبرى، ولعل السفينة قد جنحت على طريقة «الخضر وموسى»، عليهما السلام، لأن هناك فى الغيب ما هو أهم وأقوى، قد تكون هناك فوائد ونِعم لا ندركها، مثل أن يتذكر الناس ويعرف الجاهل أهمية قناة السويس والورقة الرابحة التى تمسك بها مصر، وستظل دائمًا وأبدًا، فهى لها اليد العليا والسلطة المطلقة فى أهم قناة مائية، لا نبالغ القول بأنها قد تتحكم فى تجارة وبيزنس العالم، ومثل أن يعرف الجميع قوة المصريين وإرادتهم، ورءوسهم التى لا تنحنى، حيث لا يستطيع أحد كسر أعينهم ولا أن يتدخل فى شئونهم ومهامهم وإعطائهم أوامر ليبدو أنه النافذ والناجح وهم مجرد أشياء يستخدمهم.. ذلك لن يحدث والدليل هو العمل الضخم والمهمة المستحيلة التى نفذوها بنجاح باهر بمفردهم، لم يحركهم سوى عقولهم وسواعدهم وقوتهم.

ما وراء جنوح الناقلة العملاقة كان تجديد إدراك ماذا تعنى مصر للعالم وامتلاكها شريانًا مَن ينكر أهميته يرجع لأسبوع الجنوح، والتجارة العالمية تفكر فى سلك طريق رأس الرجاء الصالح المهجور منذ قرون، لأن قناة السويس فيها عطل أو مشكلة، وتجديد التعرف على قوة وصلابة المصريين، وربما تجديد مشاعر حب الوطن للمصريين أنفسهم.. وتجسد ذلك فى احتفالات تحرك السفينة، فقد كانوا هم فقط أصحاب الفرح، وليس فقط فرحة عمال ومهندسى القناة بل فرحتنا جميعًا وكأننا انتصرنا من جديد فى حرب ما.

تجددت مشاعر الوطنية والانتماء والفخر لدى كل المصريين عندما عامت السفينة، وخرجت النكات والقفشات والضحكات، لتشعر بأن الناس انتعشوا مرة أخرى، وكأن كل واحد منهم قد شارك فى تعويم «إيفر جيفين» فى القناة.

وأراد الله ألا يختتم هذا اليوم غير باكتمال الفرحة والإحساس بالأمان، عندما تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن سد النهضة، وأن مصر لن تفرط فى نقطة مياه واحدة، وقد تحدث الرئيس هذه المرة بصرامة أثلجت الصدور التى كانت تخفى خوفًا وهلعًا مكتومًا بسبب تمادى إثيوبيا فى بناء السد وتحديها لمصر.. ولكنّ المصريين كعادتهم الفجائية، يعطون للعالم انطباعًا ويفعلون شيئًا آخر.

