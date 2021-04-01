نضال الشافعي: تفوقت بـ«خان تيولا» على أفلام هوليوود

قال الفنان نضال الشافعي إنه سعيد بتجربة فيلمه الأخير خان تيولا الذي لم يحقق إيرادات كبيرة.وقال الشافعي، لـ«الدستور، إن العمل مميز ومختلف عن شكل الصناعة بشكل عام:"أسعدني أن أجد تقييم العمل على موقع imdb الأمريكي ويصل إلى 7.2، هذا أمر جيد خاصة أنه قابل أعمال أمريكية تكلفت ملايين الدولارت، وتفوق عليها".وتابع "اعتبر هذا أمر يدعو للفخر بالتأكيد، اعتقد أنها تجربة جيدة للغاية، فقد تم تصويره بتقنيات حديثه بكاميرا المخرج وسام مدني فهو شخص ذكي ولديه طابع مختلف في عالم الإخراج".يشارك في بطولة الفيلم محمود البزاوي، أحمد كمال، محمد عبد الواحد، علي الشجيري، راندا البحيري، عبير منير، زهرة الحروفي، المطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، تأليف وإخراج وسام المدنى.