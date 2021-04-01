مايوركا الإسبانية تحافظ على انخفاض أعداد المصابين بكورونا

انخفض عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" فى جزيرة العطلات الشهيرة جزيرة مايوركا الإسبانية.وقالت وزارة الصحة في مدريد: إن عدد المصابين حديثا لكل 100 ألف نسمة في غضون سبعة أيام بلغ 57ر34 اليوم الخميس، وهو نفس رقم اليوم السابق.كانت ألمانيا قد رفعت تحذيرها من السفر إلى مايوركا في منتصف مارس الماضي، بسبب انخفاض عدد الإْصابات هناك. وقد أدى ذلك إلى ازدهار الحجوزات قبل عطلة عيد الفصح.وتم إعفاء الألمان الذين يقضون عطلاتهم في مايوركا من الحجر الصحي عند عودتهم وكذلك من الاختبار الإلزامي حتى يوم الثلاثاء، عندما غيرت برلين سياستها.وعلى خلفية ارتفاع أعداد الإصابات في ألمانيا، فرضت برلين بعد ذلك إجراء فحوصات إلزامية، يجب أن يخضع لها المسافرون الوافدون جوا قبل مغادرتهم.