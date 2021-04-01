تسلسل حالات التعافي من فيروس كورونا خلال مارس (انفوجراف)

استقرت مع انتهاء شهر مارس، حالات المتعافين من كورونا، لكن بدأ فصل جديد من موجات الفيروس، كما تنبأت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، ببداية الدخول في الموجة الثالثة، محذرة من التهاون في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، خاصة مع الدخول في شهر رمضان الكريم؛ حتى لا يحدث ارتفاع كبير في أعداد المصابين بـ«كوفيد -19».ويوضح الانفوجراف التالي، أعداد المتعافين خلال شهر مارس الماضي، والذي تراوحت الأعداد فيه ما بين 300 و500 حالة تقريبًا.