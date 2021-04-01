دانييل كريج يعود لشخصية المحقق بلانك في جزئين جديدين

يبدو أن الممثل دانييل كريج بصدد المشاركة في سلسلة أفلام جديدة بعد أن انتهى من دور العميل 007 جيمس بوند.ومن المقرر أن يلعب كريج دور البطولة في جزئين جديدين لفيلم الجريمة (نايفز أوت) الذي عرض عام 2019 والذي سيعرض في صفقة بملايين الدولارات.قالت نتفليكس، الخميس، إنها اشترت حقوق فيلمين سيجمعان كريج بالمخرج ريان جونسون مرة أخرى.وذكرت مجلتا فارايتي وديدلاين هوليوود أن نتفليكس دفعت ما بين 400 و450 مليون دولار لحقوق الفيلمين، الأمر الذي يجعلها واحدة من أكبر صفقات بث الأفلام في التاريخ.ورفضت نتفليكس التعليق على التفاصيل المالية للصفقة لكنها قالت إن بعض التقارير غير دقيقة.وفي فيلم نايفز أوت، وهو فيلم بوليسي، يلعب كريج دور المحقق الخاص بينوا بلانك إلى جانب طاقم تمثيل يضم عددا من النجوم مثل الممثلة جيمي لي كيرتس والممثل كريس إيفانز ودون جونسون وأنا ديأرماس وكريستوفر بلامر.وأنتج الفيلم بميزانية متواضعة بلغت 40 مليون دولار وحقق إيرادات في شباك التذاكر العالمي بلغت 311 مليون دولار.