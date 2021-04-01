رئيس مدينة ببا ببني سويف يكشف تفاصيل شكاوى الأهالي من طريق المشارقة

أوضح المحاسب هاني الجويلي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا ببنى سويف، اليوم، أنه حيال تكليف الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، ببحث شكاوى بعض المواطنين بشأن مشكلة طريق الموت طريق المشارقة.وأوضح الجويلي، في بيان له، أن الطريق مرصوف وجميع أعمدة الكهرباء الموجودة على هذا الطريق مضاءة، وجارى حاليا دراسة إمكانية رصف الجانب الآخر من الترعة بعد انتهاء الرى من تبطينها حتى يكون هناك سيولة مرورية على الجانبين واستخدام أحدهما ذهابا والآخر عودة.