أمريكا: أي نهج تجاه كوريا الشمالية سيكون بالتوافق مع الحلفاء

قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن نزع السلاح النووي سيبقى ركيزة للسياسة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية، وأي نهج تتبعه واشنطن تجاه بيونجيانج يجب أن يكون "بالتوافق" مع الحلفاء المقربين بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية.جاءت تصريحات برايس في مؤتمر صحفي اعتيادي قبل اجتماع غدا الجمعة بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونظيريه من اليابان وكوريا الجنوبية في إطار اختتام مراجعة تجريها إدارة بايدن لسياستها تجاه كوريا الشمالية.