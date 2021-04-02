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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«عم أحمد» يكشف كواليس صناعة الفانوس «أبو شمعة» (فيديو)

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:05 ص
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
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داخل أحد الأحياء الشعبية بمدينة الفيوم، يصنع عم «أحمد» الفانوس «أبو شمعة» منذ ٦٠ عامًا في ورشته القديمة.

«الدستور» التقت أقدم صانع في المهنة للتعرف على حكاياته وأسعار الفوانيس بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك.

يقول عم «أحمد فونيا» صاحب الـ70 عاما، إنه تعلم أصول الصنعة من أسطى بورشة في شوارع منطقة السيدة زينب والغورية منذ كان عمره ٩ سنوات.

ويضيف أنه يتم تصنيع الفانوس من مواد أساسية هي الصاج والزجاج على ثلاث مراحل، تبدأ الأولى بتقطيع الصاج بمقاسات معينة تختلف حسب حجم كل فانوس، والثانية بتقطيع الزجاج وتلوينه والكتابة عليه آيات من القرآن أو أسماء الله الحسنى، ثم تبدأ المرحلة الأخيرة وهي عملية التجمع واللحام ليخرج الفانوس في شكله النهائي، وتقوم بناته وأحفاده بمساعدته في تلوين الزجاج.

وأشار إلى أن الفوانيس الصاج يبدأ سعرها من ٢٠ جنيها على حسب الحجم والمواد المستخدمة في صناعته، فكلما كان حجم الفانوس كبيرًا والخامات المستخدمة في صناعته ذات جودة أفضل ارتفع سعره.

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