ستيفاني رايت تتولى منصب نائب المفتش العام لـ«البنتاجون»

جرى اختيار ستيفاني رايت، بشكل مؤقت، لتولى منصب نائب المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" للتنوع والشمول والتهديدات العسكرية الداخلية، حسبما ذكرت الوزارة في بيان عبر البريد الإلكتروني اليوم الخميس.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدثة باسم وكالة حماية البيئة الأمريكية، دورينا ألين، أن تعيين رايت، التي تشغل حاليا منصب مساعد المفتش العام للإدارة في الوكالة، لتولي هذا الدور المؤقت، في حين تواصل الوكالة "العمل للوفاء بمتطلبات" التشريع الخاص بسياسة الدفاع للعام الجاري.