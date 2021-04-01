جهود المسعفين في التصدي لجائحة كورونا

قبل ساعات قليلة، وجهت وزارة الصحة والسكان شكرها الكبير للمُسعفين والسائقين من العاملين بمرفق الإسعاف داخل بعض محافظات الصعيد، كما كافئتهم بمبالغ مالية، نظرًا لما قدموه من مجهود مشرف خلال الفترة الماضية في التعامل مع جائحة كورونا، والحوادث الأخيرة التي شهدتها البلاد، مثل حادثة قطار سوهاج، وسرعة استجابتهم حين تواجدت أول سيارة اسعاف خلال الخمس دقائق الأولى من الواقعة.بلغ عدد فرق الإسعاف 11 ألفًا و793 من المسعفين والسائقين على مستوى جميع المحافظات، لذا أشادت بهم الوزارة لما قدموه من مجهودات كبيرة خلال التعامل مع مرضى فيروس كورونا ونقلهم إلى المستشفيات أثناء فترة الجائحة.تبدأ آلية العمل بمنظومة الإسعاف من تلقي بلاغات المواطنين، وتحديد أقرب تمركز إسعافي، ثم تحرك طاقم المسعفين ووصولهم لموقع البلاغ، وتقديم الخدمة اللازمة للمرضى، فقد وصل عدد سيارات الإسعاف في مصر إلى 3000 سيارة، وأكثر من 1500 نقطة إسعاف موزعة على جميع أنحاء محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 13 لانش إسعاف نهري.وبالحديث مع المسعف تامر حماد، الذي يعمل بالهيئة المصرية داخل محافظة الغربية، وبالأخص في مدينة المحلة الكبرى، قال إن جميع العاملين في الإسعاف المصري كانوا يشعرون بقدر المسؤولية التي تقع على عاتقهم خلال الفترة الماضية، منذ ظهور جائحة كورونا.أضاف: "حاول الجميع تكريس جهده ووقته لخدمة مرضى كورونا، وإنقاذهم بكافة الطرق الممكنة من توغل العدوى بأجسادهم، فقد كانت هناك برامج تدريبية يتم عقدها للمسعفين قبل التوجه للعمل في الخارج، حتى نكون على أتم استعداد للتعامل مع الأمر بالشكل المناسب، وتوفير جميع سبل الحماية للمواطنين.