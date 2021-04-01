أمريكا ترحب «باجتماع الجمعة» بين إيران وقوى عالمية

قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين، الخميس، إن بلاده ترحب بالاجتماع الذي سيعقد بين القوى العالمية الموقّعة على الاتفاق النووي مع إيران، غدا الجمعة، وتراه خطوة إيجابية.وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان الخميس، أن مسئولين من إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا سيعقدون اجتماعا عبر الإنترنت، غدا الجمعة، لبحث احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.