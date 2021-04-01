أمريكا: علاقتنا مع السعودية «استراتيجية» لأمن المنطقة واستقرارها

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أنهم ملتزمون بالعمل مع السعودية لردع التهديدات في منطقة الشرق الأوسط.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، إنهم يعملون ضمن إطار من الشراكة مع السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، وذلك حسب قناة "العربية".وأضافت الخارجية الأمريكية: "من مصلحتنا الحفاظ على التعاون الاستراتيجي مع السعودية، علاقتنا مع السعودية استراتيجية لأمن المنطقة واستقرارها".وشددت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على أن الهجمات التي تشنها مليشيات الحوثي على السعودية تعرض حياة العديد من المدنيين للخطر.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أكدت في وقت سابق أنهم ملتزمون بحماية أمن المنطقة وأن عملية نقل القوات الأمريكية لن تؤثر على هذا الأمر.