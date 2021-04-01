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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: تخوفات بعدم الوفاء في بدء التطعيم بجميع الدول 19 أبريل

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:57 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
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أصبحت منظمة الصحة العالمية على شفا الإخفاق في تحقيق هدفها ببدء عملية التطعيم ضد مرض كوفيد19- في جميع دول العالم بحلول يوم 19 أبريل الجاري.

ودعا المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، دولا غنية الأسبوع الماضي إلى التبرع بشكل عاجل بـ 10 ملايين جرعة لقاح من مخزوناتها. غير أنه قال: إنه لم يتلق أي تعهدات بذلك حتى اليوم الخميس.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية بداية يناير دعوة بأنه يجب بدء عمليات التطعيم في كل مكان في العالم خلال المئة يوم الأولى من عام 2021.

وقال تيدروس: إن 20 دولة كانت في المجموعات الأولى للحصول على تطعيم، لكنها لم تتلق أي جرعة حتى الآن.

وسلمت مبادرة الأمم المتحدة للتطعيم "كوفاكس" حتى الآن 35 مليون جرعة لـ 78 دولة إجمالا.

وأقرت كوفاكس الأسبوع الماضي حدوث تأخيرات في عمليات التسليم.

وكان السبب الذي ذكرته هو وجود قيود على التصدير في الهند، حيث يتم إنتاج جانب كبير من جرعات لقاح أسترازينيكا الموجهة إلى كوفاكس.

وتقول الهند، التي يبلغ عدد سكاتها 1.3 مليار نسمة، إنها تحتاج إلى اللقاحات لتطعيم سكانها أولا. وتسبب ذلك في المجمل في تأخير تسليم 90 مليون جرعة.

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