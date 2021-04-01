العثور على جثة طفلة بعد أسبوعين من اختفائها في الفيوم

عثر أهالي قرية العجميين التابعة لمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، اليوم، على جثة طفلة بعد أسبوعين من اختفائها.كانت أسرة الطفلة جنى محمود عبد الله القط، عمرها 11سنة، أبلغت عن اختفاء ابنتهم واستمر البحث عنها.وقال أحد أقارب الطفلة لـ«الدستور» إنهم فوجئوا باتصال هاتفي من مركز شرطة إبشواي، يفيد بالعثور على الطفلة مقتولة.وأشار إلى أن أحد الفلاحين بعزبة واصل تابعة لقرية زيد بإبشواي عثر على الطفلة ملقاه وملفوفة في «جوال» وأبلغ الشرطة، وانتقلت لمكان الحادث لمعاينة المكان، وتم إرسال الجثة لمشرحة مستشفى إبشواي المركزي.