أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة)

معظمنا يملك في طفولته صورة له مع والدته لا تظهر فيها بوجهها ربما تسنده بيديها أو يظهر جزء من جسدها لكنها أبدا لا تظهر كاملة ، تسألت لما يكون هذا الشكل هو نمط التصوير الشائع ؟ في الواقع هو مأخوذ من نمط تصوير كان شائعا في العصر الفيكتوري يطلق عليه الأم الخفية حيث يًصورالأطفال الصغار في وجود والدتهم ولكن دون ظهورها في الصورة وكان ذلك بسبب الحاجة لإبقاء الأطفال ساكنين أثناء التقاط الصورة بسبب فترات التعريض الطويلة للكاميرات المبكرة.









Hidden mother photography









Inhabit, 2009” Janine Antoni









From the series “Annonciation, 2009” by ElinaBrotherus







Trying To Keep Your Kids AliveNever Showering In Peace







طوال عقود لم ينظر للأمومة كموضوع فني ، اعتبر الكثيرين الأم مرادف للنعومة والخصوبة والميلاد ، قد يكون إنجاب الأطفال من أكثر الظواهر انتشارا ، ومع ذلك نادرًا ما يتم تمثيلها بعمق ، اليوم نتحدث عن الأمومة وتعقيداتها ، وكيف أن كونك أماً هو جزئيًا محو للشخص الذي كنت عليه قبل الولادة، كونك أما هو مشروع ممتد لا ينتهي.سعي المصورون لدراسةالتفسيرات المعاصرة لواحد من أكثر الموضوعات أهمية في تاريخ التصوير(شخصية الأم) ،وتحدى الآراء النمطية و العاطفية عن الأمومة، وعرض لقطات مختلفة تناقش الأمومة من حيث مشاعر الأم ،علاقتها بجسدها والروابط التي تنشأ بينها وبين أبنائها ونظرة الأبناء لها.نظمت المنسقة المستقلة سوزان برايت ، عرض جماعي بعنوان (حقائق منزلية: التصوير الفوتوغرافي والأمومة) يضم فنانين ومصورين يبحثون في مفهوم شخصية الأم ، بعيدا عن الصور النمطية عن الأمومة وأساطير الأم المثالية التي تنتشر بسهولة في وسائل الإعلام. إن الأمومة لا تختزل في تعريف واحد، لا يمكن لأم من لحم ودم أن تبقى مثالية طوال الوقت.توقعات ومتطلبات الأمومة في تدفق مستمر .. كفاح للحصول على معنى جديد في عالم متغير ، دوما تنمو تساؤلات ومخاوف تختلط بالفرحة والروابط الناشئة .عبرتجانين أنطوني (Janine Antoni). عن هذه التحولات في هوية الأم ، في صورتها سكن (Inhabit)، الفنانة معلقة في وسط غرفة نوم ابنتها الصغيرة فيما يشبه الحلم ، وساقيها لا تلامس الأرض "ترتدي" بيت الدمية مثل التنورة، داخل هذا المبنى المصغر ، يلفها العنكبوت حول شبكته، الفنانة نفسها عالقة وسط شبكة واسعة النطاق،هنا أم محاصرة للمفارقة في غرفة ألعاب طفلتها،على الرغم من أن محيطها دافئ ومشرق ، إلا أن نظرتها الحزينة ووضعيتها المعلقة كمسيح ، تجسد الإحساس المتضارب بالوفرة والخسارة .تروي ElinaBortherus بالصور ، حكايتها مع نصف عقد أمضته في محاولة الحمل من خلال الإخصاب في المختبر، سلسلة من الصور الذاتية الملتقطة على مدار خمس سنوات حيث خضعت لعلاج غير ناجح لأطفال الأنابيب ، وهو ما يدعو لطرح تساؤل ما هي الأمومة؟ في حالة Brotherus ، فإن الرغبة والنية في أن تصبح أماً ، والتزامها بالعلاج الطبي غير الناجح في السعي لتحقيق ذلك وساعات الاضطراب والاختبارات الفاشلة، جميعها تشكل تغييرًا عميقًا في الهوية والجسد ، تماما كما حدث للنساء اللائي أصبحن أمهات بنجاح ـ وهوما يدعو للنظر لإعادة تعريف الأمومة و الاهتمام بمواضيع مثل التبني ، بما تتناسب مع مفهوم الأمومة الأوسع.تري ، المصورة جيدري جوميز ، أن الأمومة هي رحلة سحرية ومرضية في نفس الوقت. إنها تحب أن تكون أماً ، لكنها تعلم أيضًا أن الأمومة ليست كلها أقواس قزح وفراشات.أرادت أن تجسد الحياة الحقيقية كأم وربة منزل بسلسلة من الصور الصادقة والصادمة ، بمساعدة صديقاتها من الأمهات ، صورت مشروعها لتذكير الجميع بما تبدو عليه الأمومة حقًا.