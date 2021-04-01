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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رجال الأعمال: حريصون على حل التحديات التي تواجه المستثمرين

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:09 م
المهندس علي عيسى
المهندس علي عيسى
أسماء إبراهيم
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أكد المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن الجمعية حريصة للنهوض بالاقتصاد المصري، بالتعاون مع الحكومة، مؤكدًا أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بحل التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين مع الجهات الحكومية المعنية بالشأن من خلال عقد الاجتماعات والندوات باستمرار.

أضاف عيسى، لــ"الدستور"، أن الحكومة تعاملت مع جائحة كورونا بطريقة عظيمة وممنهجة شجعت رجال الأعمال والصناع على ضخ استثمارات جديدة وذلك يرجع إلى المبادرات المحفزة لجميع القطاعات.

وتابع رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن مصر تشهد تنمية حقيقية حلال الفترة الحالية من خلال تدشين المدن الجديدة التي أدت إلى زيادة حجم الاستثمارت والناتج المحلي، إضافة إلى تدشين المجمعات الصناعية الجديدة التي ساهمت في خفض نسبة البطالة من خلال توفير الآلاف من فرص العمل.

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