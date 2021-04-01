رجال الأعمال: حريصون على حل التحديات التي تواجه المستثمرين

أكد المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن الجمعية حريصة للنهوض بالاقتصاد المصري، بالتعاون مع الحكومة، مؤكدًا أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بحل التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين مع الجهات الحكومية المعنية بالشأن من خلال عقد الاجتماعات والندوات باستمرار.أضاف عيسى، لــ"الدستور"، أن الحكومة تعاملت مع جائحة كورونا بطريقة عظيمة وممنهجة شجعت رجال الأعمال والصناع على ضخ استثمارات جديدة وذلك يرجع إلى المبادرات المحفزة لجميع القطاعات.وتابع رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن مصر تشهد تنمية حقيقية حلال الفترة الحالية من خلال تدشين المدن الجديدة التي أدت إلى زيادة حجم الاستثمارت والناتج المحلي، إضافة إلى تدشين المجمعات الصناعية الجديدة التي ساهمت في خفض نسبة البطالة من خلال توفير الآلاف من فرص العمل.