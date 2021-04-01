خاص| صاحب صورة النصر يكشف كواليس التقاطها بعد تعويم «إيفر جيفين» (فيديو)

قال أحمد عزت عبدالحميد، مشرف قسم بناء السفن واللحام بإدارة تحركات الإسماعيلية، وصاحب الصورة الأشهر على السوشيال ميديا برفع علامة النصر، إنه يعتبرها لحظة تاريخية بعد نتاج عمل 17 ساعة متواصلة.وأوضح «عزت» أن الصورة التقطت بعد انتهاء المهمة وتعويم السفينة «إيفر جيفين»، مضيفا: «شعرنا أننا نجحنا ومجهودنا بدأ في الظهور، وأثناء نومى في انتظار خبر تعويم السفينة، طلب أحد أصدقائى أن نأخذ صورا تذكارية بعد مجهود كبير في هذا اليوم، ونشرتها على صفحتي على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عادي، وتفاجأت بأنها أصبحت تريند».وأوضح أن الصورة لها معنى كبير، وهو أن المصريين قادرون على قهر المستحيل، وعلى قدر الثقة التي أعطاها لنا الرئيس عبدالفتاح السيسي والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مضيفا: «استطعنا تعويم السفينة في وقت قياسي دون أي خسائر، ورجّعنا الفرحة للمصريين مجددًا».وأضاف أن طبيعة عملهم صيانة القاطرات المتضررة أثناء عملية سحب السفينة، وأن مهمتهم شبه مستحيلة لأنها كانت من المفترض أن تكون على رصيف وليس في المياه، قائلا: «طقم المركب وقف يتفرج علينا وقال لنا إيه اللي بتعملوه؟.. الكلام دا مبيتعملش في الميه، لكننا استطعنا أن نرفع اسم مصر واسم الهيئة عاليًا».