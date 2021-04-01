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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:24 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، إخلاء سبيل كل من شقيق زوج إسراء عماد ووالدته فى واقعة الاعتداء عليها وتمزيق وجهها وجسدها بـ"مطواة"، وذلك دون كفالة أو اتهام، بعد ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بتمكن قوات الشرطة من القاء القبض على حنان.س.ع، والدة زوج إسراء عماد، وشقيقه الشهير بـ "تيتو"، لسماع أقوالهما فيما هو منسوب إليهما من الاشتراك والتحريض في الواقعة.

وأنكر المتهمان التهم المنسوبة إليهما في تحقيقات النيابة، وحجزهما 24 ساعة لحين ورود التحريات.

وأمرت النيابة بعرض المجني عليها "إسراء عماد" على الطب الشرعي بحضور مندوب من النيابة العامة، لبيان ما بها من إصابات، فيما تقرر إعادة عرضها مرة أخرى عقب إزالة الشاش والضمادات التى تغطى الجروح.

كان قسم شرطة المنتزه أول، تلقي إخطارًا من مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية، يفيد وصول فتاة تدعى "إسراء عماد حبشي"، 19 سنة، ربة منزل، بها إصابات متفرقة بالوجه والصدر والرأس.

وبسؤال المجنى عليها فى التحقيقات، اتهمت زوجها بالتعدي عليها بسلاح أبيض "مطواة" بسبب خلافات زوجية، ليجرى القبض على زوجها.
واعترف زوجها ويدعى "محمد.م" سائق بارتكابه الواقعة، قائلا:" عصبتنى وشتمتنى وعلشان كده ضربتها"، مبررا جريمته بسبب خلافات زوجية، قبل أن ينكر أقواله والتهم الموجهة إليه أمام النيابة العامة.

وحرر المحضر رقم 11786 لسنة 2021 جنح المنتزه أول، واخطرت النيابة التحقيقات.

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