الأب بولس ساتي يحتفل بالقداس الإلهي في الكلية الإكليريكية بالمعادي

بدعوة من الأب بيشوي رسمي، مدير الكلية الإكليريكية بالمعادي، احتفل، اليوم الخميس، الأب بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان بمصر، بالقداس الإلهي بكنيسة الكلية الإكليريكية، وذلك حسب الطقس الكلداني.جاءت الدعوة من الأب بيشوي في الإطار الاحتفال بالطقوس المختلفة، لإظهار غنى الكنيسة الكاثوليكية بطقوسها وشعوبها.. وعقب صلاة القداس، تبادل الآباء الهدايا الرمزية.