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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تدشين أول غرفة عمليات ببورسعيد للربط بين الإسعاف وطوارئ المستشفيات

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:01 م
غرفة عمليات ببورسعيد
غرفة عمليات ببورسعيد للربط بين الإسعاف وطوارئ المستشفيات
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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دشن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، غرفة العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ بالهيئة لتتولى الغرفة إدارة الربط بين الإسعاف والطوارئ بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد.

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال تدشين غرفة العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ بالهيئة بالتعاون مع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة الوطنية أن تصبح الهيئة نموذج يحتذى به في ربط خدمات الرعاية الصحية، مع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة الوطنية، والتي تم إنشائها في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وقال الدكتور أحمد السبكي، أنه تم تشغيل غرف العمليات الفرعية ببورسعيد علي أن تكون مهمتها الربط بين الإسعاف وطوارئ المستشفيات وهم (السلام، النصر التخصصي، النساء والولادة التخصصي، الزهور، التضامن).

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الهدف من إنشاء هذه الغرفة أن تكون لها كيانها ومسئولياتها في إدارة الأزمات والكوارث من خلال فريق متميز مدرب على أعلى مستوى لإدارة الأزمات والكوارث، بما يضمن توفير الأمن والسلامة العامة للمواطنين، والتخطيط الاستباقي لدرأ وقوع أي أزمة والتعامل الفوري حال حدوثها بما يحافظ على صحة المواطنين.

ووجه بإضافة أسرة العناية المركزة وأسرة الغسيل الكلوي، ضمن خدمات غرفة العمليات المركزية، مشددًا على تدريب العاملين بالغرفة على أحدث الأنظمة المتطورة في هذا المجال للوصول إلى كفاءة ممكن في عمل الغرفة.

واستمع السبكي إلى شرح العاملين بالغرفة عن آلية تتبع مسار أي بلاغ وارد إلى الغرفة المركزية، بدءًا من التسجيل بالرقم القومي للمريض وربطه على سيستم العمل، ثم توضيح نسبة الإشغال بالمستشفيات، مؤكدين أنه يتم تحديث بيانات المريض من خلال الغرفة المركزية لعمليات الهيئةبشكل لحظي مميكن متطور.

وقدم الدكتور مؤمن العشماوي المشرف العام على شئون مكتب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومدير عام إدارة الاتصال والتعاون الدولي، عضو اللجنة التنفيذية بهيئة الرعاية بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، شرح يتضمن آلية عمل الغرفة المركزية وربطها بالغرف الفرعية، كما شرح آلية إدارة الأزمات من خلالها، منوهًا بأنه يتم من خلال الغرفة ربط جميع أسرة الطوارئ بالمستشفيات، ورصد كافة المؤشرات تحسبًا لوقوع أي أزمة، وتابع: مقررًا أن تغطي غرفة العمليات المركزية كافة محافظات الجمهورية مرحليًا.

وعمّل مؤمن العشماوى محاكاة لبلاغ تلقته الغرفة وكيفية التعامل معه بشكل فوري، لافتًا إلى أن ذلك يسهم في توفير أعلى رعاية طبية للمريض بشكل سريع، موضحا أن الغرفة تعمل على مدار الساعة ويتم التنسيق فيها مع الهيئة العامة الإسعاف والإدارة العامة للحماية المدنية.

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