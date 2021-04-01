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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«التهيئة للتحول الرقمي».. تدريب 470 موظفا حكوميا بكفر الشيخ

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:59 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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تمكنت إدارة التدريب بديوان عام محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تدريب 470 موظفًا ضمن خطة الوزارة لتهيئة العاملين بالجهاز الإداري للتحول الرقمي بتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، وفي ظل توجيهات القيادة السياسية لتكملة الخدمات المقدمة للجمهور وميكنة أنظمة التعامل الحكومية.

ويأتي ذلك في ضمن جهود المحافظة لرفع كفاءة العاملين بكافة القطاعات الخدمية والوحدات المحلية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ الأهمية التي توليها المحافظة للتدريب ودوره في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة بالمحافظة، مشيدًا بالمتميزين من أبناء المحافظة في جميع التخصصات، مشددا على ضرورة نقل الخبرات والمعارف من الحاصلين على تلك البرامج لأقرانهم في العمل، لتوسيع نطاق الفائدة من التدريب، وحث العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة أن يحذوا حذوهم والبحث عن التطوير والتميز الإداري الدائم ما ينعكس ايجابا على جودة الخدمات التى تقدم للمواطنين وهو الهدف الأسمى من رفع كفاءة جهاز الدولة الإداري.

وقال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة بدأت هذا العام في ظل القيادة السياسية للمحافظة وضع خطط متتالية تستهدف رفع كفاءة العاملين بالمحافظة في شتى المجالات التخصصية، مؤكدًا أن التميز في التدريب يضع صاحبه تحت دائرة الضوء أمام متخذ القرار والذي يسمح بدوره مع عوامل مهنية أخرى بالوصول إلى مقاعد وظيفية وقيادية متميزة على المدى القصير والبعيد.

وأوضح أن التدريب استمر على مدار شهر مارس الماضي بنظام التدريب عن بعد Online Training وبحضور موظفين يمثلون جميع الأجهزة الإدارية، وبإشراف مباشر من المحافظة ممثلة في إدارة التدريب الإداري بالديوان العام ضمانا للحصول على فرص تدريبية متوازنة وتحقيق الاستفادة المرجوة من التدريب.

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