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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السبت.. قطع الكهرباء عن 7 قرى في القليوبية

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:58 م
قطع الكهرباء
قطع الكهرباء
كتب صلاح حسنى
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أعلنت محافظة القليوبية، قطع الكهرباء عن 7 قرى بمركز ومدينة شبين القناطر، بعد غدا السبت، لمدة ساعتين، لإجراء صيانة لمحول المدينة.

ومن المقرر أن يجرى قطع الكهرباء عن قرى كفر شبين، وكفر سندوه، والمريج، وكفر طحا، وطحا، ومنشأة الكرام، والأحراز بمدينة شبين القناطر، لإجراء صيانة لمحول شبين القناطر، يوم السبت اعتبارا من الساعة 6 صباحا وحتى 8 صباحا.

وناشدت محافظة القليوبية، باتخاذ التدابير اللازمة لما يتبع انقطاع التيار الكهربائي، من عدم ضخ مياه الشرب، وعدم تشغيل الأجهزة الكهربية إلا بعد استقرار التيار الكهربائي.

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