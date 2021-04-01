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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ماس كهربائى وراء مصرع 4 من أسرة واحدة فى الجيزة

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:28 م
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كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بشأن حادث مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة في أوسيم، أن ماس كهربائي أدى إلى اشتعال النار بالشقة الكائنة بالطابق الأول، وأن الضحايا لقوا مصرعهم نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب انتشار الدخان الكثيف.

وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكان مركز شرطة أوسيم، تلقى بلاغا بنشوب حريق بشقة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الحريق أسفر عن مصرع شاب، وزوجته، وابنتيهما، وتم السيطرة على الحريق، ونقل جثث الضحايا إلى مشرحة المستشفى العام.

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