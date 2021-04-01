غدًا.. افتتاح 9 مساجد في كفرالشيخ

أعلنت مديرية أوقاف كفرالشيخ عن افتتاح 9 مساجد بقرى المحافظة، غدا الجمعة، بعدما وافق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على فرشها بالكامل حتى تكون جاهزة لاستقبال المصلين.وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفرالشيخ، أن هذه المساجد منها ما هو تم إنشاؤه جديدا ومنها ما تم صيانته وترميمه، موضحا أن المساجد التي تم إحلالها وتجديدها هي مسجد الرحمة بأبوكيلة سيدي سالم، ومسجد الرحمة بعزبة 40 الشراقوة، ومسجد نصرالدين بالمناوفة بالحامول، ومسجد الجبانة الحجر القبلى بفوه، ومسجد نوفل بفوه، ومسجد العياش الغربي ببلطيم.وقال الشيخ عطا بسيوني، مدير الدعوة بالمديرية، إن على رأس المساجد التي تم صيانتها وترميمها مسجد غانم بن عياض الأشعري ببرج البرلس، وهو مسجد أثري وتمت جميع الأعمال فيه من الصيانة والترميم والقبة الأثرية بالجهود الذاتية لأبناء مدينة برج البرلس، بالإضافة إلى مسجد التوحيد بفوه ومسجد الرحمة بكفر عسكر بكفرالشيخ.