مصرع شخص وإصابة 5 في انقلاب سيارة بالغربية

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقطر خلفها بكارة تليفونات على الطريق الدائري بكفر الزيات.تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بتلقيه بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق الدائري.وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف وسيارات من قوات الحماية المدنية، وتبين إصابة 5 منهم 2 في حالة خطرة ووفاة آخر، وجميعهم من ديرب نجم محافظة الشرقية.يذكر أن الحادث كان بسبب انفجار أحد إطارات السيارة وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.